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Сотрудники администрации Рязани провели субботник в городе
Сотрудники администрации Рязани провели субботник в городе 23 января. Масштабная уборка прошла во всех районах.

Сотрудники администрации Рязани провели субботник в городе 23 января. Масштабная уборка прошла во всех районах Рязани, сообщается на сайте мэрии.

В ней приняли участие глава администрации Елена Сорокина, заместители главы администрации Владимир Бурмистров, Сергей Савин, Олег Федин, сотрудники администрации, работники муниципальных предприятий и организаций. Поддержать участников субботника вышли представители различных ведомств и служб, а также активные рязанцы.

«Со снегом на дорогах мы научились справляться, а на уборку тротуаров жители жалуются справедливо. Поэтому сегодня мы в первую очередь чистим тротуары, чтобы горожанам было комфортно по ним ходить», — отметила Елена Сорокина.

Уборка прошла на улицах Разина, Великанова, Высоковольтной, Семена Середы, Костычева, Радиозаводской, Рязанской, Зубковой, проездах Завражнова и Шабулина, Касимовском шоссе, площади Победы, в сквере имени Маргелова и других территориях. Вывоз снега и механизированную уборку осуществляли более 60 единиц техники. Ручную уборку — более 1000 человек.

Администрация города поблагодарила всех, кто принял участие в субботнике.