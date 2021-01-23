К пострадавшему в рязанском аквапарке мужчине приехала скорая

К пострадавшему в рязанском аквапарке мужчине приехала скорая. Пострадавший — мужчина 1966 года рождения.

К пострадавшему в рязанском аквапарке «Окская жемчужина» приехала скорая. Мужчине 54 года.

Врачи оказывают ему помощь и выяснсяют характер травм.

Напомним, ЧП произошло примерно в 18:40 в субботу, 23 января. В аквапарке в селе Поляны посетитель упал на скользком полу при выходе из раздевалки и не смог встать самостоятельно. Очевидцы вызвали скорую и оказывали первую помощь на месте.