В аквапарке «Окская жемчужина» мужчина получил серьезную травму

В аквапарке «Окская жемчужина» мужчина получил серьезную травму. ЧП произошло в субботу, 23 января, около 18:40.

В селе Поляны в аквапарке «Окская жемчужина» посетитель получил серьезную травму. ЧП произошло примерно в 18:40 в субботу, 23 января.

По сообщениям очевидцев, мужчина упал на скользком полу при выходе из раздевалки и не может встать самостоятельно. На вид пострадавшему 45-50 лет.

Ему оказывают помощь на месте в ожидании врачей скорой помощи. У мужчины может быть сломан позвоночник.

К пострадавшему в рязанском аквапарке «Окская жемчужина» приехала скорая.