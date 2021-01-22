Многодетного рязанского священника осудили за педофилию

44-летний настоятель храма совершил сексуальное преступление в отношении пятилетней дочери. Всего у мужчины трое детей.

Многодетного рязанского священника осудили за педофилию. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, 44-летний настоятель храма совершил сексуальное преступление в отношении пятилетней дочери. Всего у мужчины трое детей.

Дело рассматривал районный суд. Священника признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Его приговорили к 12 с половиной годам колонии.

Адвокат обвиняемого обжаловал приговор.