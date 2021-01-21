В Рязани пропал 37-летний мужчина
В последний раз мужчину видели 16 января, он приехал в Семчино на Kia Sportage темно-синего цвета, с тех пор его местонахождение неизвестно.
В Рязани пропал 37-летний Юрий Анатольевич Ларин. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В последний раз мужчину видели 16 января, он приехал в Семчино на Kia Sportage темно-синего цвета, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.
Был одет: светло-серая куртка, штаны защитного цвета, черно-коричневые кроссовки.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят обращаться по телефонам 8 800 700 54 52, 112, 02 (102).