\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
-13°
Птн, 22
Сбт, 23
ЦБ USD 73.36 -0.36 21/01
ЦБ EUR 89.15 -0.06 21/01
Нал. USD 73.25 / 74.19 13:09
Нал. EUR 88.8 / 89.69 13:09
Новости
Коронавирус
Публикации
Игорь Власов забросил 200-ю шайбу в Ночной лиге: обзор матчей 14-го ту...
Десантники в новом году начинают новую турнирную жизнь....
Вчера 16:31
2 504
Дом с непокрытой головой. Жители рязанской пятиэтажки узнали, что тако...
Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый меся...
Вчера 11:49
4 743
«Почему страдают такие ангелочки?» Коллеги и друзья убитой журналистки...
Прощание с Жанной Шепляковой прошло в Петропавловской ц...
19 января 2021 18:31
6 917
Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки замерзают...
О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в пер...
18 января 15:00
14 303
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани пропал 37-летний мужчина
В последний раз мужчину видели 16 января, он приехал в Семчино на Kia Sportage темно-синего цвета, с тех пор его местонахождение неизвестно.

В Рязани пропал 37-летний Юрий Анатольевич Ларин. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В последний раз мужчину видели 16 января, он приехал в Семчино на Kia Sportage темно-синего цвета, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Был одет: светло-серая куртка, штаны защитного цвета, черно-коричневые кроссовки.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят обращаться по телефонам 8 800 700 54 52, 112, 02 (102).