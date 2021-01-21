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Троллейбус №8 предложили пустить через вокзал «Рязань-1»
На заседании также стало известно, что работа троллейбуса №2 может быть возобновлена, если увеличится пассажиропоток. По словам Михно, число пассажиров в 2020 году существенно сократилось из-за пандемии и ремонта моста через Лыбедь.

В четверг, 21 января, в гордуме на заседании комитета ЖКХ и развитию городской инфраструктуры глава управления транспорта Андрей Михно высказал предложение пустить троллейбус №8 через вокзал «Рязань-1».

На заседании также стало известно, что работа троллейбуса №2 может быть возобновлена, если увеличится пассажиропоток. По словам Михно, число пассажиров в 2020 году существенно сократилось из-за пандемии и ремонта моста через Лыбедь.

Перед тем, как отменить данный маршрут, проводилось исследование пассажиропотока. Результаты показали, что за рейс троллейбус в среднем перевозил 14 человек.

Михно добавил, что из-за того, что технику переместили на более прибыльные маршруты, убытки удалось минимизировать.

По его словам, если пассажиропоток восстановится, троллейбусный маршрут №2 вернется, а его конечную остановку перенесут с «Депо №3» на «Больницу №11».