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Убитую рязанскую журналистку похоронили в Тверской области
По данным следователей, муж Жанны Шепляковой забрал двоих сыновей и убил супругу, а после этого уехал в Тверскую область.

Во вторник, 19 января, в Тверской области похоронили главвреда «Рязань.Лайф» Жанну Шеплякову. Об этом сообщает само издание.

С Шепляковой простились в родном городе Белый. Там она училась и начинала работать Кроме того, в этом городе похоронены ее родители.

У Жанны Шепляковой остались двое детей. «Рязань.Лайф» уточняет, что опекунство над ними взяла бабушка.

Напомним, тело 33-летней журналистки с множественными ножевыми ранениями обнаружили вечером 15 января. По данным следователей, муж Шепляковой забрал двоих сыновей и убил супругу, а после этого уехал в Тверскую область. Там мужчина сдался полиции. Его проверят на вменяемость.

Фото «Рязань.Лайф»