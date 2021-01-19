СМИ: закрыто дело о смертельном ДТП с участием сына высокопоставленного рязанского «единоросса»

Напомним, 13 марта 2020 года на улице Новоселов Volkswagen сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу не по пешеходному переходу. Ранее интернет-газета Vidsboku сообщала, что за рулем машины находился 21-летний Никита Филимонов.

Во вторник, 19 января, Vidsboku сообщает , что полиция прекратила дело о смертельном ДТП с участием сына высокопоставленного рязанского «единоросса» Сергея Филимонова с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Материалы дела направили в прокуратуру для утверждения.

Напомним, 13 марта 2020 года на улице Новоселов Volkswagen сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу не по пешеходному переходу. Ранее интернет-газета Vidsboku сообщала, что за рулем машины находился 21-летний Никита Филимонов (его отец — председатель контрольно-счетной палаты города Рязани, руководитель городского отделения и заместитель секретаря областного отделения «Единой России» — прим. ред.). По данным Vidsboku, мужчина ехал со скоростью около ста километров в час.

Дело уже закрывали в июне, но после проверки прокуратуры вновь возобновили.

Родители погибшего мальчика 18 января получили по почте постановление о том, что дело вновь закрыто 30 декабря.

«Несмотря на ходатайства, им до сих пор не дали ознакомиться с материалами уголовного дела. Сейчас, по словам родителей, они полны решимости добиться справедливости, и планируют обращаться во всевозможные структуры», — отмечает Vidsboku.

В пресс-службе полиции изданию подтвердили, что дело приостановлено и направлено в прокуратуру, но решение о его закрытии — неокончательное, его должна утвердить прокуратура.