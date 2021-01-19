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Бурмистров лишил премии себя и других виновников плохой уборки снега в городе
Ранее губернатор отчитал мэрию за плохую уборку снега в Рязани.

Во вторник, 19 января, замглавы администрации Владимир Бурмистров предложил лишить премии тех, кто виновен в плохой уборке снега в городе.

По его мнению, лишить денежного поощрения по итогам последнего квартала 2020 года и январь 2021 года нужно его самого; руководителей, ответственных за уборку снега на городских и дворовых территориях; контролирующие подразделения.

«Мы получаем обоснованную критику от жителей города, поэтому начнем с себя. В отношении ответственных руководителей будут приняты строгие меры воздействия», — сказал Бурмистров.

В список вошли представители блоков благоустройства, энергетики и ЖКХ, МКУ «УДТ». Кроме того, к руководителям нескольких муниципальных предприятий применят меры дисциплинарного воздействия за плохое содержание коммунальных люков в зимний период.

Управлению энергетики и ЖКХ рекомендовали применить к своим подведомственным организациям аналогичные меры воздействия.

Ранее губернатор отчитал мэрию за плохую уборку снега в Рязани.