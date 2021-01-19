Любимов потребовал от чиновников прекратить отчитываться и начать работать

Николай Любимов раскритиковал работу горадминистрации. На заседании во вторник, 19 января, губернатор потребовал разъяснений по поводу некачественной уборки снега на дорогах, тротуарах и во дворах.
По словам главы региона, он получает много сообщений от рязанцев, которые жалуются на нечищеные и скользкие дороги и тротуары, на десятибалльные пробки, на падающий с крыш снег. При этом недавно мэрия отчиталась о готовности к работе в зимних условиях.
«Но первый снег показал, что с этим заявлением явно поторопились, или намеренно ввели горожан в заблуждение, — отметил Любимов. — Рязанцам надоел зимний квест на выживание, мне, признаюсь, тоже. Я проехал в воскресенье по улицам города и видел, в каком он состоянии. В чем причины коллапса?».
Замглавы администрации Владимир Бурмистров признал, что есть проблемы с очисткой дворов после обильных снегопадов, с неудовлетворительной деятельностью управляющих компаний, а также с нехваткой спецмашин для уборки тротуаров — их четыре на весь город.
Губернатор потребовал повысить качество уборки всех территорий, а также эффективность управленческих решений. При очистке дорог он рекомендовал обратить особое внимание на устранение ледяных наростов вокруг колодцев.
«Необходимо срочно разбираться с управляющими компаниями, — добавил Любимов. — Надо лучше планировать работу, лучше ее координировать. Прекратите отчитываться и начните работать. Нам всем, мне и жителям, нужен результат в виде почищенных дорог и тротуаров».