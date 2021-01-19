Любимов потребовал от чиновников прекратить отчитываться и начать работать

Губернатор раскритиковал уборку дорог от снега и скользкие тротуары. Он потребовал повысить качество уборки всех территорий.

Николай Любимов раскритиковал работу горадминистрации. На заседании во вторник, 19 января, губернатор потребовал разъяснений по поводу некачественной уборки снега на дорогах, тротуарах и во дворах.

По словам главы региона, он получает много сообщений от рязанцев, которые жалуются на нечищеные и скользкие дороги и тротуары, на десятибалльные пробки, на падающий с крыш снег. При этом недавно мэрия отчиталась о готовности к работе в зимних условиях.

«Но первый снег показал, что с этим заявлением явно поторопились, или намеренно ввели горожан в заблуждение, — отметил Любимов. — Рязанцам надоел зимний квест на выживание, мне, признаюсь, тоже. Я проехал в воскресенье по улицам города и видел, в каком он состоянии. В чем причины коллапса?».

Замглавы администрации Владимир Бурмистров признал, что есть проблемы с очисткой дворов после обильных снегопадов, с неудовлетворительной деятельностью управляющих компаний, а также с нехваткой спецмашин для уборки тротуаров — их четыре на весь город.

Губернатор потребовал повысить качество уборки всех территорий, а также эффективность управленческих решений. При очистке дорог он рекомендовал обратить особое внимание на устранение ледяных наростов вокруг колодцев.

«Необходимо срочно разбираться с управляющими компаниями, — добавил Любимов. — Надо лучше планировать работу, лучше ее координировать. Прекратите отчитываться и начните работать. Нам всем, мне и жителям, нужен результат в виде почищенных дорог и тротуаров».