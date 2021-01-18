В Крещенскую ночь в Рязанской области ожидается до -30 градусов
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью и днем небольшой снег, на дорогах гололедица.
В ночь на вторник, 19 января, в Рязанской области ожидается до -30 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью и днем небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -25, -20 градусов, местами -30 градусов; днем -20, -15 градусов, местами -25 градусов.