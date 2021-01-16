В Рязани водитель маршрутки поехал во время высадки пассажиров

В Рязани водитель маршрутки №41 на остановке «Торговый городок» начал движение во время высадки пассажиров. По факту проведут служебное расследование.

В Рязани водитель маршрутки №41 на остановке «Торговый городок» начал движение во время высадки пассажиров. Они едва не попали под колеса транспорта.

В пресс-службе администрации сообщили, что по факту будет проведено служебное расследование.

Управление транспорта связалось с перевозчиком для выяснения обстоятельств случившегося. По результатам служебного расследования примут соответствующие меры.