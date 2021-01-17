В Рязани открыли каток на стадионе «Локомотив»

В Рязани в воскресенье, 17 января, открыли каток на стадионе «Локомотив». Всего в Рязани на данный момент залили 28 катков и ледовых площадок.

В мэрии Рязани сообщили, что каток работает с сегодняшнего дня — с 17 января.

Одновременно на катке сможет находиться не более 250 человек. При посещении катка необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Всего в Рязани на данный момент залили 28 катков и ледовых площадок.

Напомним, ранее открытие площадки было запланировано на субботу, 16 января, но открытие не состоялась из-за снегопада.