В Рязани из-за снегопада перенесли открытие катка на стадионе «Локомотив»

В Рязани из-за снегопада перенесли открытие катка на стадионе «Локомотив». Ранее открытие площадки было запланировано на 16 января.

В Рязани из-за снегопада перенесли открытие катка на стадионе «Локомотив». Об этом рассказали в субботу, 16 января, в управлении по физической культуре и массовому спорту, сообщается на сайте мэрии.

Ранее открытие площадки было запланировано на сегодня. Однако большое количество снега не позволяет запустить и обеспечить качественную работу катка.

По прогнозам синоптиков, снегопад завершится к концу суток. После этого специалисты приступят к расчистке льда.

Открытие катка состоится в зависимости от погодных условий. Об этом сообщат дополнительно.