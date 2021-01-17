Стали известны обстоятельства гибели рязанца на улице Зеленой

Стали известны обстоятельства гибели рязанца на улице Зеленой. По словам следователя Ирины Корнеевой, 29-летний погибший был пьян. Он выпал из окна ночью.

Стали известны обстоятельства гибели рязанца на улице Зеленой. Он погиб, выпав с балкона 18-го этажа. Об этом рассказала «МК в Рязани» старший следователь Ирина Корнеева.

Трагедия произошла в ночь на 16 января. По словам следователя, 29-летний погибший был пьян. Он выпал из окна в 2:20. На место оперативно прибыли сотрудники полиции.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Напомним, следователи установили личность мужчины. Погиб молодой человек 1991 года рождения.