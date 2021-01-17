Следователи установили личность погибшего рязанца на улице Зеленой

Следователи установили личность мужчины, тело которого обнаружили в субботу, 16 января, на улице Зеленой в Рязани. Погиб молодой человек 1991 года рождения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.