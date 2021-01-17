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Рязанцы недовольны качеством уборки снега в городе
Рязанцы недовольны качеством уборки снега в городе. В соцсетях жители возмущаются, что многие улицы и дороги Рязани не расчищены, как следует. По данным пресс-службы мэрии, в условиях непогоды городские службы работают в усиленном режиме.

В соцсетях жители города возмущаются, что многие улицы и дороги Рязани не расчищены, как следует.

«По центру проезжают пять машин, а в Дашково-Песочне в 15:00 по улице Большой проезжали всего лишь три снегоуборочные машины. Расчистили только центр дороги. До края дороги не почистили метра два, и к тому же еще завалили всей этой кашей подъезд к остановке „Глобус“ в оба направления. Из-за этого все маршрутки проходили мимо… А люди стояли на остановке, мерзли, дожидаясь 41 автобуса, который с горем пополам смог проехать через эту кучу снега», — пишет рязанка в посте группы «Новости Рязани ВКонтакте».

Женщина недоумевает, почему снегоуборочная машина не заезжает в карман остановки.

«Рязанская администрация вместо уборки снега пытается через фейковые аккаунты всем показать, как она работу работает. Только когда рязанцы пытаются добраться хоть пешком, хоть на машине, даже автобусы застревали в сугробах, и жители начинают сообщать о бардаке и кошмаре с неуборкой снега в городе», — возмущается рязанец.

По его мнению, мэрия отчитывается, что снег убран, но это не соответствует действительности.

«У Солотчинской школы-интерната со вторника никто не чистит дорогу. Огромные колеи сделали машины. В любой момент может застрять авто», — рассказала РЗН. инфо местная жительница.

При этом, по данным пресс-службы мэрии, в условиях непогоды городские службы работают в усиленном режиме.

«Круглосуточно производится уборка автодорог, тротуаров и общественных территорий. Особое внимание уделяется местам с высоким трафиком движения, остановкам общественного транспорта, подъездам к объектам соцсферы. В отдаленных районах и частном секторе на грейдирование вышли подрядчики», — сообщается на сайте городской администрации.

Ночью четыре колонны спецтехники очищали центральные дороги во всех районах Рязани. Всего к уборке города подключено более 100 единиц техники.