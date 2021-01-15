Скончался доцент РГУ Геннадий Золотов

С педагогом попрощаются в воскресенье, 17 января, в 9:30 во дворе главного корпуса университета. Отпевание и погребение состоится в Солотче (Солотчинское кладбище).

В четверг, 14 января, скончался доцент РГУ имени Есенина Геннадий Золотов. Об этом сообщила в соцсети сотрудница вуза.

С педагогом попрощаются в воскресенье, 17 января, в 9:30 во дворе главного корпуса университета.

Отпевание и погребение состоится в Солотче (Солотчинское кладбище).

От университета организуют автобус до кладбища, с кладбища — в кафе по адресу улица Циолковского 1/7 (кафе «Театральное»), где пройдут поминки.