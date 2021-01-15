Скончался доцент РГУ Геннадий Золотов
С педагогом попрощаются в воскресенье, 17 января, в 9:30 во дворе главного корпуса университета. Отпевание и погребение состоится в Солотче (Солотчинское кладбище).
В четверг, 14 января, скончался доцент РГУ имени Есенина Геннадий Золотов. Об этом сообщила в соцсети сотрудница вуза.
С педагогом попрощаются в воскресенье, 17 января, в 9:30 во дворе главного корпуса университета.
Отпевание и погребение состоится в Солотче (Солотчинское кладбище).
От университета организуют автобус до кладбища, с кладбища — в кафе по адресу улица Циолковского 1/7 (кафе «Театральное»), где пройдут поминки.
В вузе попросили