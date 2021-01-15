Рязанец едва не убил мать поленом из-за замечаний

Мужчину разозлили упреки, он взял около печки полено и стал угрожать матери убийством, если она не замолчит. Испуганная женщина вызвала участковых.

Житель села Чермные Кадомского района едва не убил мать поленом из-за замечаний. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

44-летний мужчина злоупотребляет алкоголем. Он в очередной раз пришел домой пьяным и лег в кровать, но, как отметили в полиции, «сон оказался недолгим».

«Мужчина почувствовал себя плохо: с трудом сдерживая рвоту, он пытался сходить в туалет, не покидая комнаты. 66-летняя мать стала ругать сына за неадекватные поступки», — рассказала пресс-служба.

Мужчину разозлили упреки, он взял около печки полено и стал угрожать матери убийством, если она не замолчит. Испуганная женщина вызвала участковых.

На злоумышленника завели дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.