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Роскачество проверило творог
Товары закупили в регионах восьми российских федеральных округов. Стоимость творога составила от 34,4 до 200 рублей за упаковку от 170 до 500 граммов, а также от 15 до 100 рублей за 100 граммов.

Роскачество проверило творог 9-процентной жирности 95 крупных торговых марок. Результаты опубликованы на сайте Роскачества.

Отмечается, что товары закупили в регионах восьми российских федеральных округов. Это уже третья проверка: первую Роскачество провело осенью в 2017 году, вторую зимой в 2018 году.

Стоимость творога составила от 34,4 до 200 рублей за упаковку от 170 до 500 граммов, а также от 15 до 100 рублей за 100 граммов.

Требованиям Роскачества соответствует продукция 18 торговых марок, но на российский Знак качества смогут претендовать 17 товаров — 18-й, творог «Брест-Литовский», произведен в Беларуси.

Отмечается, что ранее одной из основной проблем было наличие антибиотиков в твороге, теперь их не нашли ни в одном образце.

Творог проверили на растительные жиры, патогенные микроорганизмы, дрожжи, плесень, токсичные элементы. В образцах не обнаружили сою, растительные жиры, массовая доля жирных кислот соответствовала норме. Все производители использовали качественное и пастеризованное молоко.

Рейтинг можно посмотреть по ссылке.