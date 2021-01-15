Митрополит Марк наградил Игоря Коськина медалью благоверного князя Романа Рязанского

Награду он получил в честь 55-летия со дня рождения, в благодарность за труды на благо церкви и вклад в развитие многих епархиальных проектов. С февраля 2020 года он является сопредседателем в правлении Рязанского отделения Всемирного русского народного собора.

В четверг, 14 января, в Рязанском епархиальном управлении митрополит Марк вручил президенту холдинга ФПК «Инвест» Игорю Коськину медаль благоверного князя Романа Рязанского I степени.

Награду он получил в честь 55-летия со дня рождения, в благодарность за труды на благо церкви и вклад в развитие многих епархиальных проектов. С февраля 2020 года он является сопредседателем в правлении Рязанского отделения Всемирного русского народного собора. Митрополит поблагодарил Игоря Коськина, пожелал Божией помощи во всех начинаниях, а также рассказал о благоверном князе Романе Рязанском, имени которого посвящена награда.

«Владыка подчеркнул, что Роман Рязанский — один из самых известных святых нашей земли, и до революции его порой даже называли великомучеником за те страдания, которые он претерпел за веру. Поэтому не случайно, что святому, показавшему такой пример твердости, несгибаемого мужества и горячей веры, посвящена одна из медалей митрополии», — отметили на сайте Рязанской епархии.

Справка

В холдинге Финансово-промышленной компании «Инвест» под руководством Игоря Коськина уже 20 лет работает благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского.