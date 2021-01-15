Митрополит Марк наградил Игоря Коськина медалью благоверного князя Романа Рязанского

В четверг, 14 января, в Рязанском епархиальном управлении митрополит Марк вручил президенту холдинга ФПК «Инвест» Игорю Коськину медаль благоверного князя Романа Рязанского I степени.
Награду он получил в честь 55-летия со дня рождения, в благодарность за труды на благо церкви и вклад в развитие многих епархиальных проектов. С февраля 2020 года он является сопредседателем в правлении Рязанского отделения Всемирного русского народного собора. Митрополит поблагодарил Игоря Коськина, пожелал Божией помощи во всех начинаниях, а также рассказал о благоверном князе Романе Рязанском, имени которого посвящена награда.
«Владыка подчеркнул, что Роман Рязанский — один из самых известных святых нашей земли, и до революции его порой даже называли великомучеником за те страдания, которые он претерпел за веру. Поэтому не случайно, что святому, показавшему такой пример твердости, несгибаемого мужества и горячей веры, посвящена одна из медалей митрополии», — отметили на
Справка
В холдинге Финансово-промышленной компании «Инвест» под руководством Игоря Коськина уже 20 лет работает благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского.
Фонд оказал помощь монастырям, храмам Рязанской митрополии, восстанавливающимся или только строящимся, на сумму более 34 миллионов рублей. Под особым попечением у фонда находится строящийся в Дашково-Песочне храм в честь святителя Василия Рязанского — точная копия Спасского собора Старой Рязани, в котором в древние времена служил святитель Василий. На строительство храма перечислили более девяти миллионов рублей. В рамках поддержания просветительской деятельности Коськин принимал личное участие в организации и проведении экспедиции под руководством Рязанского областного отделения Русского географического общества по следам первых православных миссионеров и создании