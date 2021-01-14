Вступил в силу закон Рязанской области о поддержке малого бизнеса

С 1 января вступил в силу закон Рязанской области о поддержке малого бизнеса. Согласно документу, расширился перечень видов деятельности, при применении которых ИП могут перейти на патентную систему налогообложения.

С 1 января вступил в силу закон Рязанской области о поддержке малого бизнеса. Согласно документу, расширился перечень видов деятельности, при применении которых ИП могут перейти на патентную систему налогообложения.

Так, список сфер, попадающих под патентную систему, увеличился на 16 видов деятельности. В их числе животноводство и услуги в области животноводства, ремонт, обслуживание и мойка автомобилей, парковки.

Расширена возможность применения патентной системы для предприятий торговли и общественного питания из-за увеличения максимальных площадей объектов с 50 до 150 кв м.

Также на уровне 2019 года сохраняется размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода, что позволит снизить налоговую нагрузку на бизнес, пострадавший во время пандемии. Снижен размер потенциального дохода для предпринимателей, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки.

Кроме того, для впервые зарегистрированных ИП продлен срок действия закона, устанавливающий льготную налоговую ставку при применении упрощенной и (или) патентной системы налогообложения по 31 декабря 2023 года.