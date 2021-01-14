Вступил в силу закон Рязанской области о поддержке малого бизнеса

С 1 января вступил в силу
Так, список сфер, попадающих под патентную систему, увеличился на 16 видов деятельности. В их числе животноводство и услуги в области животноводства, ремонт, обслуживание и мойка автомобилей, парковки.
Расширена возможность применения патентной системы для предприятий торговли и общественного питания из-за увеличения максимальных площадей объектов с 50 до 150 кв м.
Также на уровне 2019 года сохраняется размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода, что позволит снизить налоговую нагрузку на бизнес, пострадавший во время пандемии. Снижен размер потенциального дохода для предпринимателей, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки.
Кроме того, для впервые зарегистрированных ИП продлен срок действия закона, устанавливающий льготную налоговую ставку при применении упрощенной и (или) патентной системы налогообложения по 31 декабря 2023 года.