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В Рязани пенсионерка превратила свою квартиру в «притон» с кошками
В квартире полная антисанитария, там гуляют коты. Автор видео утверждает, что пожилая горожанка приютила «полно кошек, их невозможно подсчитать».

В Рязани пенсионерка превратила свою квартиру в «притон» с кошками. Снятое в жилище женщины видео опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Речь идет о доме №7 на улице Трудовой. Судя по ролику, в квартире полная антисанитария, там гуляют коты. Автор видео утверждает, что пожилая горожанка приютила «полно кошек, их невозможно подсчитать».

«Оры, кошачьи крики, вонь. Вчера ей (хозяйке — прим. ред.) выламывали дверь, потому что она упала и не могла встать. Провалялась одна, пока не подоспели соседи и не вызвали скорую», — говорится в пояснении к видео.

Жильцы дома рассказали, что у пенсионерки есть сын, но он ею не занимается.

Соседи жалуются, что из квартиры «постоянно идут протечки кошачьих отходов, прорывало трубу». Они также переживают за свою безопасность: в жилище пенсионерки есть газ.