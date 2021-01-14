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Из квартиры рязанской пенсионерки вывезли кошек
Ранее стало известно, что пенсионерка превратила свою квартиру в доме №7 на улице Трудовой в «притон» с котами. В жилище пожилой женщины полная антисанитария, там обитали «полно кошек, их невозможно подсчитать».

Из квартиры рязанской пенсионерки вывезли кошек. Животных передали в приют. Об этом вечером в четверг, 14 января, сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Хозяйку квартиры отправили в больницу.

«Сын отказался общаться по ситуации с матерью. Судя по всему, помогать ей он не намерен», — отметили в группе.

Ранее стало известно, что пенсионерка превратила свою квартиру в доме №7 на улице Трудовой в «притон» с котами. В жилище пожилой женщины полная антисанитария, там обитали «полно кошек, их невозможно подсчитать».

Об этой ситуации стало известно в соцсетях после того, как соседи выломали дверь в квартиру и спасли женщину, когда та упала и не смогла самостоятельно встать.