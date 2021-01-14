Из квартиры рязанской пенсионерки вывезли кошек
Ранее стало известно, что пенсионерка превратила свою квартиру в доме №7 на улице Трудовой в «притон» с котами. В жилище пожилой женщины полная антисанитария, там обитали «полно кошек, их невозможно подсчитать».
Из квартиры рязанской пенсионерки вывезли кошек. Животных передали в приют. Об этом вечером в четверг, 14 января, сообщили в группе «
Хозяйку квартиры отправили в больницу.
«Сын отказался общаться по ситуации с матерью. Судя по всему, помогать ей он не намерен», — отметили в группе.
Ранее стало известно, что пенсионерка превратила свою квартиру в доме №7 на улице Трудовой в «притон» с котами. В жилище пожилой женщины полная антисанитария, там обитали «полно кошек, их невозможно подсчитать».
Об этой ситуации стало известно в соцсетях после того, как соседи выломали дверь в квартиру и спасли женщину, когда та упала и не смогла самостоятельно встать.