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Рязанцам предложили квартиры в ЖК «Шереметьевский квартал» от 1,3 миллиона
В новом доме комфорт-класса представлены от студий до трехкомнатных квартир, классические и СМАРТ-планировки с просторными кухнями-гостиными и гардеробными. На верхних этажах панорамное остекление.

ГК «Стройпромсервис» объявила о старте продаж 13 очереди в ЖК «Шереметьевский квартал». Это микрорайон Рязани в Дашково-Песочне с готовой инфраструктурой.

В новом доме комфорт-класса представлены от студий до трехкомнатных квартир, классические и СМАРТ-планировки с просторными кухнями-гостиными и гардеробными. На верхних этажах панорамное остекление.

Сейчас купить квартиру в 13 очереди можно от 1,3 млн рублей. Осталось только 15 квартир по спеццене.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Бизнес».

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф.