В Рязани разыскивают мужчину, пропавшего по дороге из Нижнего Новгорода
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обратились к рязанцам с просьбой помочь найти 44-летнего Дмитрия Анатольевича Митряхина (1976 года рождения)/ Последний раз мужчину видели 5 января 2021 года. Он садился в автобус Нижний Новгород-Рязань.
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обратились к рязанцам с просьбой помочь найти 44-летнего Дмитрия Анатольевича Митряхина (1976 года рождения).
Последний раз мужчину видели 5 января 2021 года. Он садился в автобус Нижний Новгород-Рязань.
Приметы: рост 174 сантиметра, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза светло-карие.
Был одет в черную удлиненную куртку, темно-синие штаны с белой полосой, белые кроссовки с синими вставками, серую шапку.
Всем, кто видел Дмитрия Митряхина или располагает о нем какой-либо информацией, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112