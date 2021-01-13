В Рязани разыскивают мужчину, пропавшего по дороге из Нижнего Новгорода

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обратились к рязанцам с просьбой помочь найти 44-летнего Дмитрия Анатольевича Митряхина (1976 года рождения)/ Последний раз мужчину видели 5 января 2021 года. Он садился в автобус Нижний Новгород-Рязань.