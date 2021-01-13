Скончался актер Денис Карасев

Умер актер театра и кино Денис Карасев в своей квартире в Москве. Ему резко стало плохо. На вызов оперативно приехала скорая помощь, но спасти артиста не удалось.

Умер актер театра и кино Денис Карасев в своей квартире в Москве. Об этом в среду, 13 декабря, сообщил Пятый канал .

Ему резко стало плохо. На вызов оперативно приехала скорая помощь, но спасти артиста не удалось. Актеру было 57 лет. Причина его смерти устанавливается. Денис Карасев окончил ГИТИС. После этого он служил в театре имени Маяковского и Ленкоме. В 1989 году он начал сниматься в кино. Впервые значимая роль досталась ему в 1992 году в фильме «Катька и Шиз».

Всего на его счету более 50 ролей. Самыми узнаваемыми стали картины «Адмирал», «Мы из будущего — 2», «Сволочи», «Московская любовь» и сериалах «В круге первом», «Лето волков», «Вызов», «Не отрекаются любя», «Каменская-3», «Марш Турецкого — 3».