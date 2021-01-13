\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 13
-14°
Чтв, 14
-3°
Птн, 15
-17°
ЦБ USD 73.53 -0.74 14/01
ЦБ EUR 89.78 -0.54 14/01
Нал. USD 73.31 / 74.79 17:02
Нал. EUR 89.26 / 90.2 16:57
Новости
Коронавирус
Публикации
Зараженные праздником. Как справиться с нерабочим настроением в корона...
Новогодние супер-выходные, наконец, закончились. На изн...
11 января 19:35
5 525
«Рыбная» вода, епархия против мэрии, опасная высотка. Главные рязански...
Уходящий 2020 год запомнился не только коронавирусной и...
6 января 19:53
19 498
Рост цен в 2021 году. Каких сюрпризов ждать рязанцам?
РЗН. инфо разобрался, за что жителям России и Рязанской...
3 января 13:10
41 883
Как могут развлечься рязанцы в зимние каникулы
Новый год на социальной дистанции. Расскажем, как смогу...
2 января 11:55
26 542
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Найден фактор, определяющий тяжесть COVID-19
Эксперты изучили 16 белков, связывающих вирусную РНК в эпителии легких человека, и выявили, что MDA-5 является преобладающим сенсором, ответственным за активацию интерферона. Он обнаруживает форму, которую принимает вирус SARS-CoV-2 для распространения.

Американские ученые выяснили, что на тяжесть COVID-19 влияет определенный белок и иммунный ответ на него. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell, передает РИА Новости.

Эксперты изучили 16 белков, связывающих вирусную РНК в эпителии легких человека, и выявили, что MDA-5 является преобладающим сенсором, ответственным за активацию интерферона. Иными словами он обнаруживает форму, которую принимает вирус SARS-CoV-2 для распространения.

Руководитель исследования Сумит Чанда пояснил, что этот фактор влияет на тяжесть заболевания. По его словам, результаты исследования будут полезны для разработки вакцин против COVID-19.

«Это будут препараты, в которых используется меньше „вакцины“, чтобы минимизировать токсичность и побочные эффекты», — добавил Чанда.