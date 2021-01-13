Найден фактор, определяющий тяжесть COVID-19

Эксперты изучили 16 белков, связывающих вирусную РНК в эпителии легких человека, и выявили, что MDA-5 является преобладающим сенсором, ответственным за активацию интерферона. Он обнаруживает форму, которую принимает вирус SARS-CoV-2 для распространения.

Американские ученые выяснили, что на тяжесть COVID-19 влияет определенный белок и иммунный ответ на него. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell, передает РИА Новости.

Эксперты изучили 16 белков, связывающих вирусную РНК в эпителии легких человека, и выявили, что MDA-5 является преобладающим сенсором, ответственным за активацию интерферона. Иными словами он обнаруживает форму, которую принимает вирус SARS-CoV-2 для распространения.

Руководитель исследования Сумит Чанда пояснил, что этот фактор влияет на тяжесть заболевания. По его словам, результаты исследования будут полезны для разработки вакцин против COVID-19.

«Это будут препараты, в которых используется меньше „вакцины“, чтобы минимизировать токсичность и побочные эффекты», — добавил Чанда.