Женщина, просившая помощь в Тwittеr во время пожара в Екатеринбурге, оказалась рязанкой

39-летняя женщина и ее шестилетняя дочь скончались по дороге в больницу. Они оказались заблокированы на девятом этаже дома, из-за чего женщина начала просить в Twitter о помощи.

Жещина, просившая помощь в Тwittеr во время пожара в Екатеринбурге, раньше жила в Рязани. Об этом телеканалу « 360 » сообщил ее знакомый.

39-летняя женщина и ее шестилетняя дочь скончались по дороге в больницу.

Они оказались заблокированы на девятом этаже дома, из-за чего женщина начала просить в Twitter о помощи. Она указала адрес и просила вызвать спасателей.

«Девятый этаж. Умираем. Я с ребенком взаперти. Помогите», — говорилось в сообщениях.

К одному из постов она прикрепила фото, на котором ее заплаканное лицо.

Напомним, в результате пожара погибли восемь человек. Предварительной причиной назвали неосторожное обращение с огнем.