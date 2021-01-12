В Екатеринбурге восемь человек погибли на пожаре
СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По информации прокуратуры, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
В Екатеринбурге восемь человек погибли на пожаре в жилом доме №7 по улице Рассветной. Об этом сообщил «
Пожар произошел ночью во вторник, 12 января. Загорелась квартира на 8 этаже. Жильцов эвакуировали.
СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По информации прокуратуры, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
Личности погибших и пострадавших устанавливаются, отмечается, что среди них есть ребенок.
Одна из местных жительниц во время пожара размещала посты в Twitter. Известно, что погибла она и ее семилетняя дочь.
На место прибыл и.о. мэра Екатеринбурга Алексей Орлов.
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