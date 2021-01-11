За год «Росгосстрах» вошел в число лидеров космического страхования

Свои амбиции в космическом страховании «Росгосстрах» намерен подтвердить и в следующем году — юбилейном и для российской космонавтики, и для старейшего страховщика России.

Успешным запуском ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутником CSO-2 с космодрома Куру во Французской Гвиане 29 декабря заканчивается 2020 год. Ранее, 18 декабря завершилась программа космических стартов с российских космодромов. Ракета-носитель «Союз-2.1б» запущена с новейшего космодрома Восточный и вывела на околоземную орбиту разгонный блок «Фрегат-М» и 36 спутников связи OneWeb. Теперь можно с уверенностью говорить о том, что 2019 и 2020 годы стали для отечественной космической отрасли не только безаварийными, но и открыли для нее новые горизонты — ведь состоявшийся старт стал первым полностью коммерческим запуском космических аппаратов с Восточного.

«Мы искренне благодарны сотрудникам „Роскосмоса“, космодромов, предприятий космической отрасли и всем, кто участвовал в обеспечении космической программы России, за самоотверженный труд в такое нелегкое время, — говорит руководитель Центра космического страхования ПАО СК „Росгосстрах“ Павел Шутов. — Мы поздравляем их с успешным пусковым годом и желаем еще больших успехов в наступающим 2021-м году. В свою очередь, „Росгосстрах“ готов и дальше вносить свой вклад в общее дело, обеспечивая финансовой защитой космическую отрасль нашей страны».

Активная работа по развитию космических видов страхования в структурах старейшего страховщика страны началась весной уходящего года с создания в «Росгосстрахе» Центра космического страхования, который возглавил Павел Шутов. И всего за год за счет уверенной и целенаправленной работы на этом очень непростом направлении компании удалось добиться значительных успехов и расширить орбиты своего присутствия на страховом рынке.

Так, в частности «Росгосстрах» совместно с другим страховщиком обеспечил пакетное страхование гражданской ответственности при проведении 18 запусков космических аппаратов с использованием ракет-носителей «Протон» и «Союз» с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный. Три из этих запусков уже успешно состоялись, а оставшиеся запланированы на 2021 год.

«Росгосстрах» заключил отдельный договор страхования гражданской ответственности при проведении 15 запусков ракет-носителей «Союз» по коммерческой программе OneWeb, реализуемой французской компанией «Arianespace». Состоявшийся 18 декабря пуск стал третьим успешным по этой программе.

«Росгосстрах» стал состраховщиком рисков гибели и повреждения инфраструктуры российских космодромов Байконур и Восточный. Страхование включает риски во время проведения всех запусков ракет-носителей «Протон» и «Союз» со стартовых площадок космодромов.

В числе других компаний «Росгосстрах» участвовал и в страховании запуска новейшего космического аппарата «Глонасс-К». Старт успешно состоялся в октябре 2020 года. Дополнительно было обеспечено и страхование летных испытаний этого спутника.

В ноябре «Росгосстрах» стал одним из победителей тендера и заключил договор сострахования 16 запусков ракет-носителей «Союз» по Федеральной космической программе. Договор включает доставку пилотируемых и грузовых космических кораблей к Международной космической станции, запуски уникальных научных спутников «Арктика», «Луна-Глоб», «Ионосфера», запуски спутников по программе «ГЛОНАСС» и других космических аппаратов.

Кроме пусковой деятельности в 2020 году «Росгосстрах» обеспечивал также страхование и наземных рисков, связанных с изготовлением и испытаниями космической техники. В числе таковых — огневые испытания ракетных двигателей и испытательных стендов предприятий космической отрасли, транспортировки элементов космической техники и риски монтажных работ на предприятиях и космодромах.

«Страхование космических рисков — неотъемлемый механизм финансовой защиты российской и международной космической деятельности. Это очень серьезное направление страхования, которое требует от компании особой финансовой устойчивости, понимания специфики работы космической отрасли и квалифицированных специалистов. И „Росгосстрах“ сегодня обладает всем необходимым, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к страховщику космических рисков, — подчеркивает Павел Шутов. — Я считаю, что своей работой в 2020 году мы доказали, что можем включить „космическую скорость“ и быстро занять достойное место среди лидеров этого сегмента страхового рынка».

Свои амбиции в космическом страховании «Росгосстрах» намерен подтвердить и в следующем году — юбилейном и для российской космонавтики, и для старейшего страховщика России.

«В наступающем году мы будем отмечать величайшее событие в истории — 60-летие первого полета человека в космос. Для „Росгосстраха“ этот год будет отмечен и своим большим юбилеем — компания отметит свое 100-летие. Потому наше стремление укрепиться на рынке космического страхования является в какой-то степени символичным, — отмечает член Правления „Росгосстраха“ Алексей Володин. — Космонавтика — один из символов величия нашей родины, ее истории и достижений. И в то же время — источник новых научных знаний и технологий для будущих поколений. Обеспечивая защиту финансовых рисков предприятий космической отрасли, мы вносим свой вклад как в сохранение нашего общего исторического наследия, так и в развитие одного из самых перспективных направлений науки и экономики».