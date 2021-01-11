Число пострадавших в ДТП с военной колонной в Подмосковье возросло до 50

По предварительной информации, водитель гражданского большегруза, который ехал в попутном направлении, не справился с управлением и и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны.

Число пострадавших в ДТП с большегрузом и военной автоколонной, которое произошло 11 января на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, возросло до 50. Об этом со ссылкой на источник передает « Интерфакс ».

По предварительной информации, водитель гражданского большегруза, который ехал в попутном направлении, не справился с управлением и и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивших личный состав. Погибли четверо военнослужащих.

Виновника аварии задержали.