В ДТП с военной колонной в Подмосковье погибли четыре человека

По предварительной информации, водитель гражданского большегруза, который ехал в попутном направлении, не справился с управлением и и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивших личный состав. Погибли четверо военнослужащих. Отмечается, что двое из погибших скончались на месте, еще два человека умерли, несмотря на усилия врачей.

В ДТП с большегрузом и военной автоколонной на 28-м километре Новорижского шоссе погибли четверо военнослужащих. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По предварительной информации, водитель гражданского большегруза, который ехал в попутном направлении, не справился с управлением и и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивших личный состав. Погибли четверо военнослужащих. Отмечается, что двое из погибших скончались на месте, еще два человека умерли, несмотря на усилия врачей.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что пострадали 15 человек. Шесть из них госпитализированы, состояние одного оценивается как крайне тяжело.

Как сообщил источник, в Красногорскую больницу поступило более 20 пострадавших, которые были доставлены попутными машинами. Отмечается, что в автобусах были в основном призывники.

По факту ДТП проводится проверка.