В Рязанской области зафиксировали рекордное число умерших от COVID-19 за сутки

В Рязанской области зафиксировали рекордное число умерших от COVID-19 за сутки. От коронавируса скончались шесть человек. Новых случаев заражения в области 125.

В Рязанской области от коронавируса за сутки скончались шесть человек. По данным федерального оперштаба, новых случаев заражения 125 (всего 19 482), новых выздоровевших 114 (всего 17 731). За время пандемии в области скончались 190 человек.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 22 851 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2 589 (11,3%) без клинических проявлений.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 401 954 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки выписано 24 080 человек.

Выписано за весь период — 2 778 889. За последние сутки умерли 456 человек. Умерло за весь период — 61 837.