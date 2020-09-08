Специалистов «Рязаньэнерго» перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Специалисты «Рязаньэнерго» рекомендуют рязанцам держаться в стороне от линий электропередачи — это может быть смертельно опасно.

Во вторник, 8 сентября, синоптики предупредили жителей Рязанской области об усилении ветра порывами до 20 метров в секунду и грозе. В связи с этим в 16:00 в «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» ввели режим повышенной готовности.

К любым последствиям непогоды для оперативного восстановления электроснабжения потребителей готовы 95 аварийно-восстановительные бригады в составе 396 человек и 118 единиц техники, сообщили в пресс-службе компании.

«Готовы 51 РИСЭ на случай необходимости резервного энергоснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации: медицинских учреждений, организаций мобильной и интернет-связи, транспортных центров, курьерских служб и организаций онлайн-сервисов», — говорится в сообщении.

Специалисты «Рязаньэнерго» рекомендуют рязанцам держаться в стороне от линий электропередачи — это может быть смертельно опасно.

«Следует помнить: нельзя приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода, не отрывая стопы от земли», — напомнили в компании.