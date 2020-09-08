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Специалистов «Рязаньэнерго» перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Специалисты «Рязаньэнерго» рекомендуют рязанцам держаться в стороне от линий электропередачи — это может быть смертельно опасно.

Во вторник, 8 сентября, синоптики предупредили жителей Рязанской области об усилении ветра порывами до 20 метров в секунду и грозе. В связи с этим в 16:00 в «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» ввели режим повышенной готовности.

К любым последствиям непогоды для оперативного восстановления электроснабжения потребителей готовы 95 аварийно-восстановительные бригады в составе 396 человек и 118 единиц техники, сообщили в пресс-службе компании.

«Готовы 51 РИСЭ на случай необходимости резервного энергоснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации: медицинских учреждений, организаций мобильной и интернет-связи, транспортных центров, курьерских служб и организаций онлайн-сервисов», — говорится в сообщении.

Специалисты «Рязаньэнерго» рекомендуют рязанцам держаться в стороне от линий электропередачи — это может быть смертельно опасно.

«Следует помнить: нельзя приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода, не отрывая стопы от земли», — напомнили в компании.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220, по телефону +7 (920) 050-57-77 в WhatsApp и Viber или на портале светлаястрана.рф.