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Семья погибшего рязанца не будет обжаловать приговор Ефремова
Иск сына погибшего рязанца Сергея Захарова частично удовлетворили.

Потерпевшие по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым не будут обжаловать приговор. Об этом передает РИА Новости.

Приговор актеру вынесли во вторник, 8 сентября. Он получил восемь лет колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Иск сына погибшего рязанца Сергея Захарова частично удовлетворили, он получит 800 тысяч рублей компенсации.

Также Ефремова на три года лишат «прав».

Напомним, авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. От полученных травм Захаров скончался.