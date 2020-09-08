Семья погибшего рязанца не будет обжаловать приговор Ефремова

Иск сына погибшего рязанца Сергея Захарова частично удовлетворили.

Потерпевшие по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым не будут обжаловать приговор. Об этом передает РИА Новости .

Приговор актеру вынесли во вторник, 8 сентября. Он получил восемь лет колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Иск сына погибшего рязанца Сергея Захарова частично удовлетворили, он получит 800 тысяч рублей компенсации.

Также Ефремова на три года лишат «прав».

Напомним, авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. От полученных травм Захаров скончался.