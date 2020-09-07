В рязанской библиотеке опровергли, что произведение Пушкина попало в список 18+

В список 18+ попадают книги

В библиотеке имени Горького все произведения Александра Пушкина остаются в открытом доступе. Об этом сообщили в учреждении.

Там рассказали, что в конце июля 2020 библиотеки получили приказ Минкультуры о правилах предоставлениях и размещения продукции, запрещенной для распространения среди детей.

«Речь идет о книгах, имеющих возрастную маркировку 18+. Эти книги должны храниться в закрытом фонде и выдаваться по запросам только совершеннолетним читателям. В основном, речь идет о современной литературе отечественных и зарубежных авторов», — пояснили в библиотеке.

Там отметили, что за последние годы некоторые издательства допускали ошибки и отдельные книги русской классики получили маркировку 18+. В сообщении подчеркнули, что доля таких ошибок «ничтожно мала».

«В нашей библиотеке нет ни одной книги А.С. Пушкина, маркированной 18+. Это легко можно проверить по электронному каталогу, размещенному на сайте библиотеки», — рассказали в библиотеке.

Напомним, информация о том, что «Повести Белкина» попали в список 18+ появилась на прошлой неделе.