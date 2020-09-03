В рязанской библиотеке «Повести Белкина» Пушкина попали в список 18+

Книги 18+ хранят в закрытом служебном помещении.

В рязанской областной библиотеке имени Максима Горького «Повести Белкина» Александра Пушкина попали в список 18+. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщает Мash.

Маркировку книга получила после того, как Минкульт призвал библиотеки разделить книги на категории.

Книги 18+ хранят в закрытом служебном помещении. Их выдают только взрослым.

Главный библиотекарь Ирина Сорокина пояснила, что книги поступают в библиотеку уже с маркировкой. Сотрудники библиотеки их просто сортируют и расставлют на нужные полки.