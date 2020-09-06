Ученые вычислили самый несчастливый возраст

Эксперты также назвали самый счастливый возраст.

Ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований (США) выяснили, что наиболее несчастливый период человеческой жизни приходится на 47-48 лет. Об этом пишет газета « Известия ».

По словам специалистов, это не зависит от внешних факторов, а является следствием биохимических процессов в организме и уровня гормонов.

Эксперты заявили, что самый счастливый период приходится на 18-20 лет, затем ситуация ухудшается и достигает своего пика примерно в 47-48 лет.

При этом отмечается, что у людей в развитых странах кризис наступает в 47 лет, в развивающихся — в 48 лет и два месяца, а в России, Китае и Мексике период глубокого уныния проявляется в 43 года.

Это состояние продолжается до 60 лет, после чего кривая снова начинает подниматься, и в 70 лет люди опять чувствуют наибольшее удовольствие от жизни.