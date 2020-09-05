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Оперштаб обновил географию COVID-19 в Рязанской области
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7 341 человек.

В субботу, 5 сентбря, оперштаб при рязанском правительстве обновил географию COVID-19 по региону. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7 341 человек в

  • Рязани — 3802,
  • Рязанском районе — 334,
  • Ряжске — 211,
  • Рыбном — 190,
  • Касимове — 183,
  • Сасове — 174,
  • Скопине — 167,
  • Новомичуринске — 151,
  • Шиловском районе — 140,
  • Рыбновском — 130,
  • Касимовском районе — 124,
  • Клепиковском — 124,
  • Скопинском районе — 124,
  • Михайловском — 117,
  • Спасском районе — 105,
  • Шилове — 84,
  • Михайлове — 82,
  • Александро-Невском — 70,
  • Сараевском районе — 61,
  • Александро-Невском районе — 51,
  • Кораблине — 48,
  • Пронском районе — 48,
  • Сасовском — 48,
  • Шацком районе — 48,
  • Сапожке — 45,
  • Старожилове — 41,
  • Захаровском районе — 40,
  • Пронске — 40,
  • Сараях — 39,
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  • Шацке — 39,
  • Милославском районе — 37,
  • Спасске-Рязанском — 37,
  • Чучкове — 33,
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  • Захарове — 26,
  • Ермишинском районе — 25,
  • Ухолове — 24,
  • Ермиши — 20,
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  • Кадоме — 13,
  • Путятинском районе — 12,
  • Сапожковском — 12,
  • Ухоловском — 12,
  • Пителинском — 7,
  • Кадомском районе — 6,
  • Пителине — 6.