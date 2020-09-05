Оперштаб обновил географию COVID-19 в Рязанской области
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7 341 человек.
В субботу, 5 сентбря, оперштаб при рязанском правительстве обновил географию COVID-19 по региону. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7 341 человек в
- Рязани — 3802,
- Рязанском районе — 334,
- Ряжске — 211,
- Рыбном — 190,
- Касимове — 183,
- Сасове — 174,
- Скопине — 167,
- Новомичуринске — 151,
- Шиловском районе — 140,
- Рыбновском — 130,
- Касимовском районе — 124,
- Клепиковском — 124,
- Скопинском районе — 124,
- Михайловском — 117,
- Спасском районе — 105,
- Шилове — 84,
- Михайлове — 82,
- Александро-Невском — 70,
- Сараевском районе — 61,
- Александро-Невском районе — 51,
- Кораблине — 48,
- Пронском районе — 48,
- Сасовском — 48,
- Шацком районе — 48,
- Сапожке — 45,
- Старожилове — 41,
- Захаровском районе — 40,
- Пронске — 40,
- Сараях — 39,
- Старожиловском районе — 39,
- Шацке — 39,
- Милославском районе — 37,
- Спасске-Рязанском — 37,
- Чучкове — 33,
- Чучковском районе — 30,
- Кораблинском — 29,
- Спас-Клепиках — 29,
- Милославском — 28,
- Захарове — 26,
- Ермишинском районе — 25,
- Ухолове — 24,
- Ермиши — 20,
- Путятине — 19,
- Кадоме — 13,
- Путятинском районе — 12,
- Сапожковском — 12,
- Ухоловском — 12,
- Пителинском — 7,
- Кадомском районе — 6,
- Пителине — 6.