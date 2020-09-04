Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пт, 04
20°
Сб, 05
19°
Вс, 06
19°
ЦБ USD 75.18 -0.29 05/09
ЦБ EUR 89.04 -0.1 05/09
Нал. USD 74.60 / 75.60 15:13
Нал. EUR 88.40 / 89.40 15:13
Новости
Коронавирус
Публикации
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
Вчера 18:47
2 741
Отвечает прокуратура. Можно ли отгородить во дворе место под личную па...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
Вчера 16:17
5 909
Как пойти за грибами и вернуться живым. Отряд «ЛизаАлерт» о горячем се...
Заблудиться могут и новички, и бывалые грибники, которы...
2 сентября 2020 17:21
3 965
Питание, поборы и кипа документов. Топ самых громких школьных скандало...
Мы собрали для вас подборку самых запоминающихся новост...
31 августа 18:58
7 798
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязанской области обновили географию распространения коронавируса
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировано 7 308 человек.

В пятницу, 4 сентября, в Рязанской области обновили географию распространения коронавируса. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировано 7 308 человек в

  • Рязани — 3782,
  • Рязанском районе — 332,
  • Ряжске — 211,
  • Рыбном — 189,
  • Касимове — 182,
  • Сасове — 174,
  • Скопине — 167,
  • Новомичуринске — 151,
  • Шиловском районе — 139,
  • Рыбновском — 129,
  • Касимовском районе — 124,
  • Скопинском — 124,
  • Клепиковском районе — 123,
  • Михайловском — 117,
  • Спасском районе — 104,
  • Шилове — 84,
  • Михайлове — 82,
  • Александро-Невском — 70,
  • Сараевском районе — 60,
  • Александро-Невском районе — 51,
  • Сасовском — 48,
  • Шацком районе — 48,
  • Сапожке — 45,
  • Старожилове — 41,
  • Захаровском районе — 40,
  • Ряжском районе — 37,
  • Спасске-Рязанском — 37,
  • Милославском районе — 36,
  • Кораблинском районе — 29,
  • Спас-Клепиках — 29,
  • Милославском — 28,
  • Захарове — 26,
  • Ермишинском районе — 25,
  • Ухолове — 24,
  • Ермиши — 20,
  • Путятине — 19,
  • Кадоме — 13,
  • Сапожковском районе — 12,
  • Ухоловском — 12,
  • Пителинском — 7,
  • Кадомском — 6,
  • Пителине — 6.