В Рязанской области обновили географию распространения коронавируса
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировано 7 308 человек.
В пятницу, 4 сентября, в Рязанской области обновили географию распространения коронавируса. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировано 7 308 человек в
- Рязани — 3782,
- Рязанском районе — 332,
- Ряжске — 211,
- Рыбном — 189,
- Касимове — 182,
- Сасове — 174,
- Скопине — 167,
- Новомичуринске — 151,
- Шиловском районе — 139,
- Рыбновском — 129,
- Касимовском районе — 124,
- Скопинском — 124,
- Клепиковском районе — 123,
- Михайловском — 117,
- Спасском районе — 104,
- Шилове — 84,
- Михайлове — 82,
- Александро-Невском — 70,
- Сараевском районе — 60,
- Александро-Невском районе — 51,
- Сасовском — 48,
- Шацком районе — 48,
- Сапожке — 45,
- Старожилове — 41,
- Захаровском районе — 40,
- Ряжском районе — 37,
- Спасске-Рязанском — 37,
- Милославском районе — 36,
- Кораблинском районе — 29,
- Спас-Клепиках — 29,
- Милославском — 28,
- Захарове — 26,
- Ермишинском районе — 25,
- Ухолове — 24,
- Ермиши — 20,
- Путятине — 19,
- Кадоме — 13,
- Сапожковском районе — 12,
- Ухоловском — 12,
- Пителинском — 7,
- Кадомском — 6,
- Пителине — 6.