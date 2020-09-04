Рязанский помощник патриарха Кирилла заболел коронавирусом

Епископ изолировался в больнице.

Ректор Московской духовной академии, епископ Звенигородский Феодорит заболел коронавирусом. Он переносит болезнь в легкой форме, передает «Интерфакс».

В четверг, 3 сентября, в академии ввели карантин, учебу перевели в дистанционный формат. Если у студентов и преподавателей коронавируса не найдут, то ограничения снимут.

Отмечается, что епископ Феодорит изолировался в больнице. Он стал ректором духовной академии 25 августа. Тогда же его назначили епископом Звенигородским, викарием патриарха Кирилла.

Ранее владыка возглавлял Скопинскую епархию Рязанской митрополии.

Фото с сайта Скопинской епархии