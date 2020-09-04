Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пт, 04
20°
Сб, 05
19°
Вс, 06
19°
ЦБ USD 75.18 -0.29 05/09
ЦБ EUR 89.04 -0.1 05/09
Нал. USD 74.60 / 75.60 15:13
Нал. EUR 88.40 / 89.40 15:13
Новости
Коронавирус
Публикации
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
Вчера 18:47
2 738
Отвечает прокуратура. Можно ли отгородить во дворе место под личную па...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
Вчера 16:17
5 895
Как пойти за грибами и вернуться живым. Отряд «ЛизаАлерт» о горячем се...
Заблудиться могут и новички, и бывалые грибники, которы...
2 сентября 2020 17:21
3 963
Питание, поборы и кипа документов. Топ самых громких школьных скандало...
Мы собрали для вас подборку самых запоминающихся новост...
31 августа 18:58
7 796
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанский помощник патриарха Кирилла заболел коронавирусом
Епископ изолировался в больнице.

Ректор Московской духовной академии, епископ Звенигородский Феодорит заболел коронавирусом. Он переносит болезнь в легкой форме, передает «Интерфакс».

В четверг, 3 сентября, в академии ввели карантин, учебу перевели в дистанционный формат. Если у студентов и преподавателей коронавируса не найдут, то ограничения снимут.

Отмечается, что епископ Феодорит изолировался в больнице. Он стал ректором духовной академии 25 августа. Тогда же его назначили епископом Звенигородским, викарием патриарха Кирилла.

Ранее владыка возглавлял Скопинскую епархию Рязанской митрополии.

Фото с сайта Скопинской епархии