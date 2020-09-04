Фото: около рязанской школы выбросили остатки детских обедов

Около школы выбросили остатки гречневой и рисовой каш, плова, котлет.

Около школы№36 в Рязани под деревом нашли остатки детских обедов. Сообщение об этом появилось «ВКонтакте».

По словам автора поста, около школы выбросили остатки гречневой и рисовой каш, плова, котлет.

«Платим деньги для птичек», — написал он.

Сообщение вызвало возмущение рязанцев. Многие удивились тому, что еду выбросили на землю, а не в мусорный бак.

Ранее мэрия показала обеды в рязанских школах.