Фото: около рязанской школы выбросили остатки детских обедов
Около школы выбросили остатки гречневой и рисовой каш, плова, котлет.
Около школы№36 в Рязани под деревом нашли остатки детских обедов. Сообщение об этом появилось «ВКонтакте».
По словам автора поста, около школы выбросили остатки гречневой и рисовой каш, плова, котлет.
«Платим деньги для птичек», — написал он.
Сообщение вызвало возмущение рязанцев. Многие удивились тому, что еду выбросили на землю, а не в мусорный бак.
Ранее мэрия показала обеды в рязанских школах.