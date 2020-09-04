Мэрия показала бесплатные горячие обеды в рязанских школах

В пятницу, 4 сентября, мэрия
«Этот прием пищи принципиально отличается от питания в прошлые годы: порции больше и калорийнее, улучшено качество, в ежедневный рацион добавлены свежие фрукты, увеличено количество кисломолочной продукции», — отметили в мэрии.
Из бюджета на обед одного младшеклассника идет 86,99 рублей. Калорийность горячего обеда — 500-800 кКал.
Льготные категории школьников едят бесплатно дважды: им дают горячее питание и полдник (горячий напиток и булочку/печенье).
Схема организации питания в школе выглядит так:
Для всех учеников 1-4 классов:
- 1 горячее питание — бесплатно;
- 2 горячее питание — возможно на платной основе.
Для учащихся 1-11 классов льготных категорий:
- 1 горячее питание — бесплатно;
- 2 горячее питание возможно на платной основе; полдник — бесплатно.
Те, кто покупают обед, могут выбрать блюда за 86,99 рубля или 53 рубля.
«Блюда различаются, в основном, по объему и по количеству витаминов и приобретаются по желанию», — пояснили чиновники.
Во вопросам организации питания можно звонить по телефонам «горячих линий»: 28-23-12, 25-21-87, 25-23-99.