Мэрия показала бесплатные горячие обеды в рязанских школах

С 1 сентября все ученики 1-4 классов получают одно бесплатное горячее питание.

В пятницу, 4 сентября, мэрия показала бесплатные горячие обеды в рязанских школах. С 1 сентября все ученики 1-4 классов получают одно бесплатное горячее питание (в зависимости от времени обучения ребенок ест в первую или вторую смену).

«Этот прием пищи принципиально отличается от питания в прошлые годы: порции больше и калорийнее, улучшено качество, в ежедневный рацион добавлены свежие фрукты, увеличено количество кисломолочной продукции», — отметили в мэрии.

Из бюджета на обед одного младшеклассника идет 86,99 рублей. Калорийность горячего обеда — 500-800 кКал.

Льготные категории школьников едят бесплатно дважды: им дают горячее питание и полдник (горячий напиток и булочку/печенье).

Схема организации питания в школе выглядит так:

Для всех учеников 1-4 классов:

1 горячее питание — бесплатно;

2 горячее питание — возможно на платной основе.

Для учащихся 1-11 классов льготных категорий:

1 горячее питание — бесплатно;

2 горячее питание возможно на платной основе; полдник — бесплатно.

Те, кто покупают обед, могут выбрать блюда за 86,99 рубля или 53 рубля.

«Блюда различаются, в основном, по объему и по количеству витаминов и приобретаются по желанию», — пояснили чиновники.

Во вопросам организации питания можно звонить по телефонам «горячих линий»: 28-23-12, 25-21-87, 25-23-99.