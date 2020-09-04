Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пт, 04
20°
Сб, 05
19°
Вс, 06
19°
ЦБ USD 75.18 -0.29 05/09
ЦБ EUR 89.04 -0.1 05/09
Нал. USD 74.60 / 75.60 15:13
Нал. EUR 88.40 / 89.40 15:13
Новости
Коронавирус
Публикации
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
Вчера 18:47
2 735
Отвечает прокуратура. Можно ли отгородить во дворе место под личную па...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
Вчера 16:17
5 889
Как пойти за грибами и вернуться живым. Отряд «ЛизаАлерт» о горячем се...
Заблудиться могут и новички, и бывалые грибники, которы...
2 сентября 2020 17:21
3 962
Питание, поборы и кипа документов. Топ самых громких школьных скандало...
Мы собрали для вас подборку самых запоминающихся новост...
31 августа 18:58
7 795
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Мэрия показала бесплатные горячие обеды в рязанских школах
С 1 сентября все ученики 1-4 классов получают одно бесплатное горячее питание.

В пятницу, 4 сентября, мэрия показала бесплатные горячие обеды в рязанских школах. С 1 сентября все ученики 1-4 классов получают одно бесплатное горячее питание (в зависимости от времени обучения ребенок ест в первую или вторую смену).

«Этот прием пищи принципиально отличается от питания в прошлые годы: порции больше и калорийнее, улучшено качество, в ежедневный рацион добавлены свежие фрукты, увеличено количество кисломолочной продукции», — отметили в мэрии.

Из бюджета на обед одного младшеклассника идет 86,99 рублей. Калорийность горячего обеда — 500-800 кКал.

Льготные категории школьников едят бесплатно дважды: им дают горячее питание и полдник (горячий напиток и булочку/печенье).

Схема организации питания в школе выглядит так:

Для всех учеников 1-4 классов:

  • 1 горячее питание — бесплатно;
  • 2 горячее питание — возможно на платной основе.

Для учащихся 1-11 классов льготных категорий:

  • 1 горячее питание — бесплатно;
  • 2 горячее питание возможно на платной основе; полдник — бесплатно.

Те, кто покупают обед, могут выбрать блюда за 86,99 рубля или 53 рубля.

«Блюда различаются, в основном, по объему и по количеству витаминов и приобретаются по желанию», — пояснили чиновники.

Во вопросам организации питания можно звонить по телефонам «горячих линий»: 28-23-12, 25-21-87, 25-23-99.