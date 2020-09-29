Рязанских школьников не станут отпускать на «московские каникулы»

Столичных школьников отправят на двухнедельные каникулы для «снижения заболеваемости».

Во вторник, 29 сентября, в областном минобре ответили, будут ли у рязанских школьников «московские каникулы». Пресс-служба ведомства пояснила РЗН. инфо, что в регионе ученики не станут отдыхать две недели.

Ранее стало известно, что столичных школьников отправят на каникулы с 5 по 18 октября для «снижения заболеваемости». Также в Москве на это время закроют учреждения дополнительного образования и досуговые организации.