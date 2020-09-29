На улице Советской армии почти на месяц перекроют движение

Автомобилистов попросили учитывать информацию при планировании своего маршрута.

На улице Советской армии почти на месяц перекроют движение. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Из-за дорожных работ на участке от дома №3 до улицы Большой с 12:00 30 сентября до 23:00 27 октября закроют движение.

Схема движения транспорта:

автобусы маршрута №20 на участке пути между остановками «Касимовское шоссе» и «кафе «Восток» будут следовать по улицам Большой, Тимакова в прямом и обратном направлении.

На время на улице установят дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

Автомобилистов попросили учитывать информацию при планировании своего маршрута.