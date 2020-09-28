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Следователи возбудили дело после гибели ребенка в рязанском аквапарке
В бассейне с искусственными волнами утонул шестиклассник.

Следователи возбудили дело после гибели ребенка в рязанском аквапарке, сообщили на сайте регионального СУ СКР.

Известно, что трагедия произошла в пятницу, 25 сентября.

Группа школьников из Тульской области совместно с сопровождающими взрослыми отдыхали в «Горках». Во время купания в бассейне 12-летний мальчик стал тонуть. Взрослые это заметили и поспешили на помощь. Подростка вытащили из воды, но проведенные реанимационные мероприятия не смогли спасти ему жизнь.

После произошедшего начали проверку следком и прокуратура. Ситуацию также прокомментировали в минздраве.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело в отношении трех лиц из числа руководства общеобразовательной школы, туристического агентства и аквапарка, подозреваемых в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть малолетнего).