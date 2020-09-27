В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию

Власти Нагорно-Карабахской республики объявили военное положение и начали мобилизацию граждан старше 18 лет.

Правительство Армении в связи с возобновлением боевых действий в Нагорном Карабахе ввело военное положение и объявило всеобщую мобилизацию. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в Facebook.

«Решением правительства в республике Армения объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу с момента публикации», — сообщил он.

Пашинян также призвал личный состав войск явиться в свои районные военные комиссариаты.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром. По информации Армении, вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление по всей линии соприкосновения, открыв артиллерийский огонь по населенным пунктам непризнанной республики, включая столицу Степанакерт.

Баку в свою очередь обвинил Ереван в организации масштабных провокаций и объявил о начале контрнаступательной операции по всей линии соприкосновения.

Власти Нагорно-Карабахской республики объявили военное положение и начали мобилизацию граждан старше 18 лет.