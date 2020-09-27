В Нагорном Карабахе начались военные действия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook указал, что именно Азербайджан является инициатором конфликта.

Утром в воскресенье, 27 сентября, в Нагорном Карабахе произошли новые боевые столкновения армий Азербайджана и Армении, стороны по традиции обвиняют друг друга в эскалации, передает РБК.

Все началось с сообщения Баку о том, что около шести утра (5.00 мск) армянские военные обстреляли из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта.

Также, по заверению азербайджанской стороны, под огонь армянских сил попали гражданские населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook указал, что именно Азербайджан является инициатором конфликта.