Троих свидетелей допросили по делу Карабасова

Следующее заседание состоится 2 октября.

Три свидетеля со стороны обвинения выступили на суде по делу экс-мэра Рязани Сергея Карабасова в пятницу, 25 сентября.

Помимо Карабасова на суде присутствовали другие фигуранты дела: начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев и гендиректор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов. Их обвиняют в мошенничестве особо крупного размера.

Первой показания дала журналистка Ирина Чепелева, которая в 2019 году на медиафоруме сообщила Путину о пропаже детской площадки.

По словам Чепелевой, в октябре 2018 года она делала сюжет о детской площадке, которой не было в Лесопарке, хотя по документам она должна была быть установлена. Эту информацию ей сообщили активисты рязанского ОНФ.

Не обнаружив детскую площадку на территории Лесопарка, Чепелева обратилась к дирекции благоустройства Рязани за комментарием. Журналистке ответили, что оборудование есть, но оно находится на складе. Однако съемочную группу на склад не пустили.

Чепелева добавила, что похожая детская площадка появилась в Соборном парке, однако она не знает, то ли это оборудование, которое должно было быть в Лесопарке.

Второй свидетель обвинения, глава рязанского исполкома ОНФ Евгений Зызин, на допросе уточнил, что у ОНФ были претензии к неустановке оборудования в Лесопарке.

«Мы не говорили о том, что оборудование не закуплено, мы говорили о том, что оно не установлено», — отметил Зызин. Зызин также предположил, что детская площадка, которую должны были установить в Лесопарке, находится в Соборном парке.

Свидетель Елена Кадырова, которая в 2018 году была начальником экономического отдела, должна была проконтролировать исполнение контракта по установке детской площадки. На вопрос о том, выезжала ли она с проверкой на место, Кадырова ответила, что не помнит.

Кроме того, следователи отметили, что в ее показаниях есть противоречия.

Следующее заседание состоится 2 октября, будут вызваны три свидетеля, а также мэр Рязани Елена Сорокина.